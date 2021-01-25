Memur maaşları ne kadar oldu? İşte doktor, öğretmen, polis maaşları...

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte görevdeki memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı belli olmuştu.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapıldı.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış gerçekleşti.



Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:



Genel Müdür 1/4 14.917 TLŞube Müdürü 1/4 7862 TLMemur (Üni. Mezunu) 9/1 4866 TLÖğretmen 1/4 6074 TLKaymakam 1/4 13671 TLBaşkomiser 3/1 7858 TLPolis memur 8/1 6883 TLUzman Doktor 1/4 9337 TLHemşire 5/1 5893 TLMühendis 1/4 8025 TLTeknisyen 11/1 5063 TLProfesör 1/4 12881 TLAraştırma Görevlisi 7/1 7621 TLVaiz 1/4 6311 TLAvukat 1/4 7663 TL

