Memur maaşları ne kadar oldu? 2021 doktor, öğretmen, polis maaşları...

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıkmıştı. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış gerçekleşti. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı ise şöyle şekillendi.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranına göre, yüzde 8.37’ye zamlanacak. Temmuz 2020’de, memur maaşları ile emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 5.75 oranında zam yapılmıştı.



