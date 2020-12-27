Memur emekli maaşı zammı: 2021'de zam ne kadar olacak?

Memur emekli maaş zammı milyonlarca vatandaş tarafından 2021 yılının yaklaşması ile birlikte merak ediliyor. Peki, 2021'de emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emeklilere maaş zammı 6 aylık enflasyon oranına göre Ocak ayı itibariyle zam yapılacak. Habertürk'ün ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç, Ocak ayına sayılı günler kala Aralık ayı başında açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamına göra tahminlerini yazdı. İşte, 2021 emekli maaş zammı tahminleri...



2021 emekli maaş zammı Ocak ayının başında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı ile belli olacak. İşçi emekli maaşlarına her yıl Ocak ve Temmuz ayında altı aylık dönemdeki enflasyon oranı kadar zam yapılıyor. Memur emeklilerinin ise toplu sözleşmedeki oran ve 6 aylık enflasyon farkı hesaplanarak zam yapılıyor.



2021 emekli maaş zammı ile ilgili olarak Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre; SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına Ocak ayında yılın son 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayından bu yana TÜFE artışı yüzde 7.03 olarak gerçekleşti. Ocak ayının başında Aralık ayında enflasyon sıfır veya sıfıra yakın düzeylerde olursa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerin maaşlarına yüzde 7 oranında zam yapılması bekleniyor.

Memur maaşları ve emekli sandığı emeklilerinin maaşları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. 2021 Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu zamma ilave olarak 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine 3 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oran civarında zam yapılması bekleniyor.



Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olması tahmin ediliyor.



SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler arasında yerini aldı.

