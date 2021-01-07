Memur adayları dikkat! KPSS tercihleri bugün sona eriyor...

ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan KPSS için tercih işlemleri bugün 23:59'da sona erecek.

KPSS sınavına giren adaylar tercih işlemlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak tercihlerini yapabilecek.



KPSS tercih sonuçlarının ne zaman henüz belli değil. Ancak geçtiğimiz sene olduğu gibi ÖSYM'nin KPSS tercihlerini bir hafta içinde açıklaması bekleniyor.

