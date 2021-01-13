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Memur adayları dikkat! 2021 EKPSS kura tercihleri başladı!
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu yayınlandı. Tercih Kılavuzu bugün saat 10.00'dan itibaren erişeme açıldı. İşte başvuru adresi...
GÜNDEM 13.01.2021, 12:38
ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına ilişkin kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme işlemleri başlıyor.
Sınava giren adatlar için 2021-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu bugün saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.
Tercihler 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak ve 19 Ocak günü saat 23.59’da sona erecek.
Sınava giren adatlar için 2021-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu bugün saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.
Tercihler 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak ve 19 Ocak günü saat 23.59’da sona erecek.
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