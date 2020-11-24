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Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'ın istifasına ilk yorum
Son dakika... Bülent Arınç'a geçmişte sert ifadeler kullanan Melih Gökçek, Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyeliğinden istifa etmesini "yetmez" olarak değerlendirdi.
GÜNDEM 24.11.2020, 16:38
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Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi gündeme adeta bomba gibi düştü. Arınç ile araları bozuk olan Melih Gökçek Bülent Arınç'ın istifasına sevindi. Melih Gökçek, Arınç'ın AK Parti'den de istifa etmesi yönünde göndermede bulundu. Katıldığı bir canlı yayında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde açıklamalarda bulunan Arınç'a AK Parti içinden bazı isimler tepki göstermişti.
Bülent Arınç istifa ettiğini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Twitter hesabından ise "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, Sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." paylaşımında bulunuldu.
Melih Gökçek' sosyal medya hesabından Bülent Arınç'ın istifasını değerlendirdi. Gökçek, "Bülent Arınç sadece yüksek istişare kurulu üyeliğinden istifa etmiş... Ama bence yetmez. Yeter mi tweet alemi? Kanaatinizi yazın ki ne düşünüyorsunuz Bülent'te öğrensin..." ifadelerini kullandı.
Bülent Arınç istifa ettiğini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Twitter hesabından ise "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, Sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." paylaşımında bulunuldu.
Melih Gökçek' sosyal medya hesabından Bülent Arınç'ın istifasını değerlendirdi. Gökçek, "Bülent Arınç sadece yüksek istişare kurulu üyeliğinden istifa etmiş... Ama bence yetmez. Yeter mi tweet alemi? Kanaatinizi yazın ki ne düşünüyorsunuz Bülent'te öğrensin..." ifadelerini kullandı.
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