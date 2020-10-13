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Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a ağır gönderme: "Parsel parsel..."
Melih Gökçek, CHP'li ismin iddialarına yanıt verirken kendisi hakkında "Ankara'yı parsel parsel sattı" diyen Bülent Arınç'a "Parsel parsel lafını Bülent yedi" diyerek göndermede bulundu.
GÜNDEM 13.10.2020, 14:13
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sosyal medya hesabından İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerine yönelik ağır eleştirilerde bulunup " İBB Başkanı, AK Parti'nin bitirdiği işlerin açılışını yapmaktan, Ankara Belediye Başkanı borç aramaktan, İzmir Belediye Başkanı hendekteki PKK'lılara selam gönderip, destek verenleri işe almaktan, başka ne yaptı? Ortada sadece Kılıçdaroğlu'nun açtığı 100 liralık bir musluk var" paylaşımı yaptı.
AK Partili Muş'un bu çıkışına muhalefet kanadından yanıt CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi. Torun yaptığı paylaşımda " FETÖ'ye parsel parsel arsa satan, milletin malını yandaşına peşkeş çeken belediye başkanlarına alışık olan Sayın Muş'un bu siyasi ruh halini anlayışla karşılıyoruz. Kusura bakmayın bizde bunları yapacak belediye başkanı yoktur" ifadelerini kullandı.
Bu çıkış sonrası gözler AK Partili Muş'a çevrilmişken tartışmaya Ankara eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek dahil oldu. CHP'li Torun'un sözlerine yanıt veren Gökçek, "Seyit bey, parsel parsel lafını Bülent yedi.(tweetinin altına videosunu ekledim) Ama Mansur'un parsel parsel satışları gazetelere düştü. Hadi bi zahmet bak. Kıvırmadan cevap bekliyorum" diye yazdı.
AK Partili Muş'un bu çıkışına muhalefet kanadından yanıt CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi. Torun yaptığı paylaşımda " FETÖ'ye parsel parsel arsa satan, milletin malını yandaşına peşkeş çeken belediye başkanlarına alışık olan Sayın Muş'un bu siyasi ruh halini anlayışla karşılıyoruz. Kusura bakmayın bizde bunları yapacak belediye başkanı yoktur" ifadelerini kullandı.
Bu çıkış sonrası gözler AK Partili Muş'a çevrilmişken tartışmaya Ankara eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek dahil oldu. CHP'li Torun'un sözlerine yanıt veren Gökçek, "Seyit bey, parsel parsel lafını Bülent yedi.(tweetinin altına videosunu ekledim) Ama Mansur'un parsel parsel satışları gazetelere düştü. Hadi bi zahmet bak. Kıvırmadan cevap bekliyorum" diye yazdı.
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