Melih Gökçek'ten Arınç'a sert sözler:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve AK Partili Bülent Arınç, HaberTürk'te katıldığı televizyon programında 4 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde bulunmasına tepki göstererek, "Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri" dedi.



AK Partili Bülent Arınç'ın bu açıklamalarına görevden alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı AK Partili Melih Gökçek tepki gösterdi.

Arınç'a "Sen ne biçim AK Partilisin?" diyen Melih Gökçek sosyal medya hesabından, "Bülent arınç’ın bugüne kadar bana sataşmalarına partime zarar vermemek için sustum. Ama bugün arınç teröristlere kol kanat geren, hatta çağrılarıyla isyana teşvik eden demirtaş’a özgürlük istedi. Cumhurbaşkanı’mın, ve Ak Partimizin fikri bu değil. sen ne biçim Ak Partilisin?" yazdı.

Hatırlanacağı üzere Bülent Arınç ve Melih Gökçek'in arası "Parsel parsel" nedeniyle gergindi.



1️⃣BÜLENT ARINÇ’INBUGÜNE KADARBANA SATAŞMALARINA PARTİME ZARAR VERMEMEK İÇİN SUSTUM.AMA BUGÜN ARINÇ TERÖRİSTLEREKOL KANAT GEREN,HATTA ÇAĞRILARIYLA İSYANA TEŞVİK EDEN DEMİRTAŞ’A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ.CUMHURBAŞKANI’MIN,VE AK PARTİMİZİNFİKRİ BU DEĞİL.SEN NE BİÇİM AK PARTİLİSİN? pic. twitter.com/djnHKo2fBy

— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 20, 2020



1️⃣BÜLENT ARINÇ’INBUGÜNE KADARBANA SATAŞMALARINA PARTİME ZARAR VERMEMEK İÇİN SUSTUM.AMA BUGÜN ARINÇ TERÖRİSTLEREKOL KANAT GEREN,HATTA ÇAĞRILARIYLA İSYANA TEŞVİK EDEN DEMİRTAŞ’A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ.CUMHURBAŞKANI’MIN,VE AK PARTİMİZİNFİKRİ BU DEĞİL.SEN NE BİÇİM AK PARTİLİSİN? pic. twitter.com/djnHKo2fBy — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 20, 2020

