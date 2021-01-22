Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüs aşısı oldu

Çin CoronoVac aşısının 3 milyon dozluk ilk partisinin Türkiye'ye gelmesinin ardından aşılama süreci başladı. Başta sağlık çalışanları olmak üzere şimdiye kadar yaklaşık 1.2 milyon kişi aşı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamanın 4 ayrı aşamada yapılacağını açıkladı. Buna göre içinde olduğumuz birinci aşamada ilk olarak sağlık çalışanları, bakım evlerinde kalanlar ve 65 yaş üstü bireyler aşılanacak. 1. aşamada halihazırda ise sadece 85 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına devam ediliyor.



Aşılama sürecinde bazı isimlerin kriterleri karşılamamasına rağmen aşı olması vatandaşların tepkisini çekti. Bu isimlere son olarak eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek katıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek eşiyle beraber koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. 85 yaş üzeri ve sağlık çalışanı olmayan Gökçek'in aşı olabilmesi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

