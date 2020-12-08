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Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya kendiliğinden...
Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit etti. Melih Gökçek, "Ya kendiliğinden Mecliste yola geleceksin. Ya da yola getirileceksin" dedi.
GÜNDEM 08.12.2020, 13:53
Eski ABB Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı tehdit etti. Mansur Yavaş, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin önergesini süre içinde verilmedi gerekçesiyle kabul etmedi. Bunun üzerine AK Partililer Yavaş’ı masalara vurarak protesto etti. Yavaş, “Masaya çıkın tepinin isterseniz” demişti.
Melih Gökçek ise sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit etti.
Sosyal medya paylaşımıyla Mansur Yavaş'ı tehdit eden Melih Gökçek, "AK Partililer arslan terbiyecisidir. Değil ki senin gibi birini terbiye etmesinler... Ya kendiliğinden Meclisde yola geleceksin. Ya da yola getirileceksin..." ifadelerini kullandı.
BAK MANSUR, BAŞKANLIK MAKAMINA OTURUP DESPOTLUK YAPMAYA ÇALIŞIYORSUN...AK PARTİLİLER ARSLAN TERBİYECİSİDİR.DEĞİL Kİ SENİN GİBİ BİRİNİ TERBİYE ETMESİNLER...YA KENDİLİĞİNDEN MECLİSDE YOLA GELECEKSİN.YA DA YOLA GETİRİLECEKSİN...#MansurYavas pic.twitter.com/KNiOuz0F0S
BAK MANSUR, BAŞKANLIK MAKAMINA OTURUP DESPOTLUK YAPMAYA ÇALIŞIYORSUN...AK PARTİLİLER ARSLAN TERBİYECİSİDİR.DEĞİL Kİ SENİN GİBİ BİRİNİ TERBİYE ETMESİNLER...YA KENDİLİĞİNDEN MECLİSDE YOLA GELECEKSİN.YA DA YOLA GETİRİLECEKSİN...#MansurYavas pic.twitter.com/KNiOuz0F0S — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 7, 2020
Melih Gökçek ise sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit etti.
Sosyal medya paylaşımıyla Mansur Yavaş'ı tehdit eden Melih Gökçek, "AK Partililer arslan terbiyecisidir. Değil ki senin gibi birini terbiye etmesinler... Ya kendiliğinden Meclisde yola geleceksin. Ya da yola getirileceksin..." ifadelerini kullandı.
BAK MANSUR, BAŞKANLIK MAKAMINA OTURUP DESPOTLUK YAPMAYA ÇALIŞIYORSUN...AK PARTİLİLER ARSLAN TERBİYECİSİDİR.DEĞİL Kİ SENİN GİBİ BİRİNİ TERBİYE ETMESİNLER...YA KENDİLİĞİNDEN MECLİSDE YOLA GELECEKSİN.YA DA YOLA GETİRİLECEKSİN...#MansurYavas pic.twitter.com/KNiOuz0F0S
BAK MANSUR, BAŞKANLIK MAKAMINA OTURUP DESPOTLUK YAPMAYA ÇALIŞIYORSUN...AK PARTİLİLER ARSLAN TERBİYECİSİDİR.DEĞİL Kİ SENİN GİBİ BİRİNİ TERBİYE ETMESİNLER...YA KENDİLİĞİNDEN MECLİSDE YOLA GELECEKSİN.YA DA YOLA GETİRİLECEKSİN...#MansurYavas pic.twitter.com/KNiOuz0F0S — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 7, 2020
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