Melih Gökçek dönemini anlatan 'Sülük' isimli kitap piyasaya çıkıyor
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in belediye başkanlığı dönemini anlattığı ileri sürülen 'Sülük' adlı kitap Aralık ayında çıkıyor.
GÜNDEM 18.11.2020, 01:40
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in başkanlık dönemini anlattığı ileri sürülen "Sülük" adlı kitabın Aralık ayında piyasaya çıkacağı belirtildi. Kitabın yazar ve yayınevi ise henüz açıklanmadı.
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, "Sülük" adlı kitapta Melih Gökçek’in siyasete girdiği günden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettiği döneme kadar geçen süreçte siyasi ve ekonomik ilişkileri, kurdurduğu televizyonlar, televizyonların kaynaklarının belediye müteahhitleri aracılığıyla nasıl sağlandığı, siyasetinin finansmanının sağlanmasında Ankaraspor, Osmanlıspor, Ankaragücü bağlantıları, belediye şirketleriyle yakın müteahhit arkadaşlarının ilişkileri belgelere dayandırılarak anlatılıyor.
Sülük isimli kitabın Aralık ayı başında kitapçılarda ve internet ortamında satışa sunulacağı belirtildi.
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, "Sülük" adlı kitapta Melih Gökçek’in siyasete girdiği günden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettiği döneme kadar geçen süreçte siyasi ve ekonomik ilişkileri, kurdurduğu televizyonlar, televizyonların kaynaklarının belediye müteahhitleri aracılığıyla nasıl sağlandığı, siyasetinin finansmanının sağlanmasında Ankaraspor, Osmanlıspor, Ankaragücü bağlantıları, belediye şirketleriyle yakın müteahhit arkadaşlarının ilişkileri belgelere dayandırılarak anlatılıyor.
Sülük isimli kitabın Aralık ayı başında kitapçılarda ve internet ortamında satışa sunulacağı belirtildi.
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