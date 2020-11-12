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Melih Gökçek, Beştepe'de Erdoğan ile görüştü! Görev mi verilecek?
Melih Gökçek, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleşti. Gökçen'in ziyaret içeriğine dair bir açıklama yapılmazken, 'Gökçek'e görev mi verilecek?' sorusunu gündeme getirdi.
GÜNDEM 12.11.2020, 10:50
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla istifa eden Melih Gökçek, dün akşam saatlerinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Gökçek-Erdoğan görüşmesi dikkat çekti. Melih Gökçek, söz konusu görüşmeyi sosyal medya platformu Twitter hesabından, "Akşam üzeri sayın Cumhurbaşkanı'mı ziyaret ettim" ifadeleriyle paylaştı. Her iki taraftan da görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Sosyal medya kullanıcıları ise "Beştepe'de Melih Gökçek'e görev mi verilecek?" tarzından soruları gündeme getirdi. İstifasının ardından başlayan tartışmalarda Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ile yaşadığı karşılıklı sert suçlamalarla da gündeme gelmişti.
AKŞAM ÜZERİ SAYIN CUMHURBAŞKANI’MI ZİYARET ETTİM...ZİYARET SONRASI BİR HATIRA FOTOĞRAFI... pic.twitter.com/6jK4AGGiR0
— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 11, 2020
AKŞAM ÜZERİ SAYIN CUMHURBAŞKANI’MI ZİYARET ETTİM...ZİYARET SONRASI BİR HATIRA FOTOĞRAFI... pic.twitter.com/6jK4AGGiR0 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 11, 2020
Sosyal medya kullanıcıları ise "Beştepe'de Melih Gökçek'e görev mi verilecek?" tarzından soruları gündeme getirdi. İstifasının ardından başlayan tartışmalarda Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ile yaşadığı karşılıklı sert suçlamalarla da gündeme gelmişti.
AKŞAM ÜZERİ SAYIN CUMHURBAŞKANI’MI ZİYARET ETTİM...ZİYARET SONRASI BİR HATIRA FOTOĞRAFI... pic.twitter.com/6jK4AGGiR0
— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 11, 2020
AKŞAM ÜZERİ SAYIN CUMHURBAŞKANI’MI ZİYARET ETTİM...ZİYARET SONRASI BİR HATIRA FOTOĞRAFI... pic.twitter.com/6jK4AGGiR0 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 11, 2020
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