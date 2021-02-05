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"Melih Bulu'nun tezi intihalse Boğaziçi Üniversitesi neden onayladı?"

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına dair tartışmalar devam ederken yüksek lisans ve doktora tezlerine ilişkin intiha iddiaları Boğaziçi Üniversitesi'ne okları çevirdi.

GÜNDEM 05.02.2021, 10:23
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yüksek lisans ve doktora tezini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlayan Melih Bulu'nun akademik tezlerinin intihal olduğuna dair iddialar üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik eleştiri ve şüpheleri köşesine taşıdı.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'DE AKADEMİK ÖZENSİZLİK Mİ VAR?
Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladığı yüksek lisans ve doktora tezlerini intihal olduğunun ileri sürülmesini sonrasında Boğaziçi Üniversitesi için "özensiz akademik tezlere onay mı veriliyor" sorularını gündeme getiren Alçı, köşesinde dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:
"Melih Bulu ile ilgili tartışmalı olan diğer bir konu ise tezi. İntihal olduğunu ileri sürenler var. İntihal olup olmadığı hakkında ben bir yorum yapamam ancak tezine erişim engeli getirmiş olması elbette izaha muhtaç.
Ancak şimdiye kadar Melih Bey bu konuda bir yorum yapmadı. Ben kendisine bu tuhaf durumu sordum ancak cevap alamadım.
Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Bu tartışmada atlanan çok önemli ikinci boyut…
Melih Bulu hem yüksek lisans hem doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden almış.
Bu durumda Boğaziçi böyle özensiz ve intihal yapıldığı iddia edilen lisansüstü tezlere onay mı veriyor? Boğaziçi’nin lisansüstü böyle itinasız mı?
Eğer bir intihal varsa bu hem Bulu’nun hem de maalesef benim de okulum olan Boğaziçi’nin de mesuliyetidir. Bu bağlamda bir özeleştiri yapmak gerekir."
"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE DERİN ÇELİŞKİ ORTAYA ÇIKIYOR"
İsmini açıklamadığı bir akademisyenin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademik seviyede hazırlanan tezlerin için sarf ettiği sözleri köşesine taşıyan  Alçı, yazısına şöyle devam etti:
"Bulu’nun yüksek lisans ve doktorasında intihal yaptığını iddia eden tanınmış bir akademisyene bu çelişkili durumu sorduğumda aynen şöyle cevap verdi:
'Boğaziçi’nden efsane hocalarımız doktora programı açılmasına bu yüzden hep karşı çıktılar. Kaliteli bir lisans üniversitesi olarak kalsın Boğaziçi istediler. YÖK döneminde yine dışarıdan gelen bir rektör bu kapıyı açtı. Yoksa bizim okulda lisansüstü programı açılmayacaktı. Boğaziçi de asla kendi bünyesinde doktora yapan birini Hoca olarak almadı. Maalesef bazı akademisyenler yüksek lisans ve doktoraları hep angarya olarak gördü. Özen gösterilmedi ki Bulu gibiler bu tezleri yazabildiler ve bunlar onay aldı. Bulu gibi orada yüksek lisans-doktora yapanlar genelde kurumumuzun adını kullanmak için yaptılar.'
Maalesef bu bakış açısı hepsi yurt dışı doktoralı birçok Boğaziçili akademisyenin ortak görüşü. Fakat işte böylece ortaya derin bir çelişkiyi çıkıyor."
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