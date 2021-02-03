Melih Bulu'dan net sözler! İstifa edecek mi?

Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanan Melih Bulu, yapılan protesto gösterileri sonrasında istifa edip etmeyeceğine açıklık getirdi.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Bulu, “Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak” açıklamasını yaptı.

Alçı'nın "Peki ama bitme emaresi var gibi görünmüyor. Üstelik 6 ay çok uzun bir süre, böyle karmakarışık bir 6 ay geçer mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt veren "Elbette böyle sert geçecek bir 6 ay değil. Tansiyon düşecek ancak 6 ay içinde kriz tamamen biter" diye konuştu.



Alçı "Geldiğinden beri 100 kadar akademisyenle konuşmuş. Yeni rektörün iddiasına göre 20 kadar hoca mahalle baskısı uygulayarak işi bloke ediyor" ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:



"Melih Bey’e istifayı düşünüp düşünmediğini ve bundan sonra ne yapmayı planladığını sordum.

-Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak" dedi.

Peki ama bitme emaresi var gibi görünmüyor. Üstelik 6 ay çok uzun bir süre, böyle karmakarışık bir 6 ay geçer mi?" sorusunu yöneltince…

-Elbette böyle sert geçecek bir 6 ay değil. Tansiyon düşecek ancak 6 ay içinde kriz tamamen biter" yanıtını verdi.

Geldiğinden beri 100 kadar akademisyenle konuşmuş. Yeni rektörün iddiasına göre 20 kadar hoca mahalle baskısı uygulayarak işi bloke ediyor."

