Melih Bulu'dan dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu'ndan örnek verdi

KRT TV ekranlarında yayınlanan 'Şimdiki Zaman' programında gazeteci Barış Yarkadaş, Melih Bulu’nun kendisine yaptığı bazı açıklamaları paylaştı.



Bir arkadaşı vasıtasıyla Melih Bulu'ya ulaştığını aktaran Barış Yarkadaş, arkadaşının aracılığıyla yöneltilen sorulara Bulu'nun şu yanıtı verdiğini aktardı:

"Melih Bulu'nun bir arkadaşı 'Öğrencilerle görüşün, bu mesele çok büyüdü' demiş; ancak Melih Bulu, 'Ben bir daha öğrencilerle görüşmem, o hatayı bir kere yaptım bir daha yapmam. Eğer öğrencilerin yanına inersem bana dokunurlar, bana dokunmak devlete dokunmaktır' cevabını vermiş.

Bulu 'Sosyal medyada yazıldığı gibi kendime yardımcı atayamıyorum değil, bir yardımcı atadım ancak kapısına "Senin hiç utanman yok mu?" yazmışlar' demiş. 'Eğer dün üniversiteye polis gelmeseydi öğrenciler beni rehin alabilirdi, polisi o yüzden çağırmak zorunda kaldık' diyerek 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna şu yanıtı vermiş:



'Ben görevimin başındayım, çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Ben bir bürokratım, beni cumhurbaşkanı atadı. Benim hedefim bu okulu ilk 100'e sokmak, Sayın Kılıçdaroğlu da (bürokrat olarak) atandı, ona da itiraz edenler vardı o neden istifa etmedi?’”

