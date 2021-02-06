Melih Bulu'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak adım!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara ilişkin, “Şu anda Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tartışılan rektör Melih Bulu karşı karşıya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu işin başını hem siyasetin bir boyutu çekiyor. Dün akşam işte görüyorsunuz dağdan beslenenlerin yani HDP’nin Kadıköy’de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir. Aynı şekilde ana muhalefetin başının bu işte üstlendiği görev ortadadır. Tüm bunlarla beraber ortak hareket ettikleri akademisyenler de bu işin içinde yer alıyor” diye konuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Öğrencilere destek veren ve Melih Bulu’nun rektörlüğünü kabul etmeyen akademisyenleri eleştiren Erdoğan, Gezi davası nedeniyle tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın akademisyen eşi Ayşe Buğra’ya yönelikte açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Buğra için “Bu ülkede Soros’un adeta temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şeklide Boğaziçi içinde provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Ülkemizin böyle bir nadide üniversitesini alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz” dedi.

MELİH BULU TEŞEKKÜR ETMİŞTİOysa Erdoğan’ın eleştirdiği Ayşe Buğra, Melih Bulu’nun rektörlük görevine getirildikten sonra teşekkür ettiği isimler arasında yer alıyordu. Üniversitenin internet sitesinde halen mevcut olan açıklamanın ilgili bölümünde Bulu’nun şu ifadeleri yer alıyor: “Bu vesile ile bir Boğaziçili olarak üzerimde emeği olan, başta Güven Alpay, Deniz Gökçe, Muzaffer Bodur, Hayat Kabasakal, Mustafa Dilber, Özer Ertuna, Refik Erzan, Ayşe Buğra, Ayşegül Toker, Cem Behar ve Taner Bilgiç olmak üzere bugünlere gelmemde emeği olan bütün hocalarımı da saygıyla selamlıyorum”

