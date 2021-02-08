Melih Bulu yeni bir rektör yardımcısı daha atadı!

Boğaziçi Üniversitesi rektör Prof. Dr. Melih Bulu, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi rektör yardımcısı olarak atadı.

Basına yansıyan haberlere göre Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin göreve kendisinin talip olduğu belirtildi. Fizik Bölümü öğretim üyesi olan İnci'nin diğer akademisyenlere gönderdiği mailde "yönetimle iletişim kanallarını açık tutup sürdürmek, genç akademisyenleri korumak, eğitim ve araştırmanın durmaması" gibi nedenlerle görevi kabul ettiği öğrenildi.

Ayrıca yapılan atamanın ardından Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin Boğaziçi Üniversitesi'nin internet sitesine 'rektör yardımcısı' olarak eklendiği görüldü.

