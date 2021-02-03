Melih Bulu, sapkın LGBT'yi destekledi: Haklarını savunuyorum

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu ismi tartışılmaya devam ediyor. Üniversitede yaşanan olaylarla ilgili olarak Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu.

Melih Bulu, Alçı'ya yaptığı açıklamada, sapkın LGBT'yi açık açık desteklediği ifade etti. Bulu, "Benim LGBT bireylere yönelik asla bir tepkim söz konusu değil. Ben de LGBT bireylerin haklarını ve özgürlüklerini savunan bir insanım." dedi.

Alçı'nın Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nün kapatılmasıyla ilgili yönelttiği soruya şöyle cevap verdi:

"2 seneyi doldurup ne zaman kulüpleşecekti?" şeklindeki soruya da Bulu, "Açıkçası süre aşımı vardı, bizden önceki yönetim işi uzatmış, 6 ay kadar önce dolmuş süre. Bu infiale yol açan serginin materyalleri LGBT kulüp odasından çıkınca, bir de üzerine PKK ile ilgili bir materyel de yine aynı odada bulununca kulüp adaylığı iptal edildi." cevabını verdi.

Melih Bulu'dan net sözler! İstifa edecek mi?

"Nagehan Hanım öncelikle şunu söyleyeyim: Burada LGBT kimliği hedef alınıyor gibi bir yaklaşım yok, Boğaziçi kurumsal olarak her kimliğe saygılıdır. Benim LGBT bireylere yönelik asla bir tepkim söz konusu değil. Ben de LGBT bireylerin haklarını ve özgürlüklerini savunan bir insanım. Ancak bu üniversitede kulüpleşmek için önce aday kulüp statüsü alınıyor siz de biliyorsunuzdur, 2 senelik bir izleme süresi oluyor. LGBT aday kulüptü, henüz kulüpleşmemişti."

