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Melih Bulu kameraların karşısına geçti! Protestolar için ne dedi?
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu, yaşanan protestolara dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.
GÜNDEM 03.02.2021, 12:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu, yaşanan protestolar hakkında açıklamada bulundu.
Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bulu, canlı yayında kameralar karşısında şunları söyledi:
"Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en güzide kurumlarından birisidir. O yüzden de tabi ki Boğaziçi öğrencilerinin ve hocalarının her türlü görüşü çok kıymetli. Boğaziçi'nde demokratik sınırlara uyduğu sürece insanların kendilerini ifade etme hakkı vardır ve ben de rektör olarak buna sonuna kadar izin veren bir rektörüm. Bununla birlikte başkalarının haklarını suistimal eden, onları zorlayan noktalara geldiği zaman tabii ben de bunları olabildiğince engellemeye çalışıyorum. Demokratik eleştiri kültürünün mutlaka bizim korumamız lazım. Bu ülkemiz içinde çok kıymetli, Boğaziçi için de çok kıymetli. Maalesef bazı gruplar bu protesto kültürünü biraz aşırıya götürdüler. Evvelsi gün olan olaylarda rektörlük binasının üç kapısı da ablukaya alınarak içerde çalışanların saat 21.00'e kadar dışarı çıkmaları engellendi fiili olarak. Bununla ilgili uyarılar yapılmasına rağmen öğrenciler başkalarının özgürlüğüne engelleyici tarzda bir duruma girdiler. Bu kapsamda da uyarılmalarına rağmen bu abluka kalkmadığı için bununla ilgili bir tedbir alınma zorunluluğu doğdu. Bütün olay bundan ibarettir."
Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bulu, canlı yayında kameralar karşısında şunları söyledi:
"Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en güzide kurumlarından birisidir. O yüzden de tabi ki Boğaziçi öğrencilerinin ve hocalarının her türlü görüşü çok kıymetli. Boğaziçi'nde demokratik sınırlara uyduğu sürece insanların kendilerini ifade etme hakkı vardır ve ben de rektör olarak buna sonuna kadar izin veren bir rektörüm. Bununla birlikte başkalarının haklarını suistimal eden, onları zorlayan noktalara geldiği zaman tabii ben de bunları olabildiğince engellemeye çalışıyorum. Demokratik eleştiri kültürünün mutlaka bizim korumamız lazım. Bu ülkemiz içinde çok kıymetli, Boğaziçi için de çok kıymetli. Maalesef bazı gruplar bu protesto kültürünü biraz aşırıya götürdüler. Evvelsi gün olan olaylarda rektörlük binasının üç kapısı da ablukaya alınarak içerde çalışanların saat 21.00'e kadar dışarı çıkmaları engellendi fiili olarak. Bununla ilgili uyarılar yapılmasına rağmen öğrenciler başkalarının özgürlüğüne engelleyici tarzda bir duruma girdiler. Bu kapsamda da uyarılmalarına rağmen bu abluka kalkmadığı için bununla ilgili bir tedbir alınma zorunluluğu doğdu. Bütün olay bundan ibarettir."
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