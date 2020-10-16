Meksika'da polisle çatışan 6 çete üyesi öldürüldü
Meksika'da çıkan çatışmada 6 uyuşturucu çetesi üyesi polis ekiplerince öldürüldü. Ülkede şiddet olaylarının en yoğun olduğu eyaletlerden Guanajuato'da ay başından bu yana 103 kişi öldü.
GÜNDEM 16.10.2020, 06:34
3
Meksika basınında yer alan habere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Celaya ilçesinde polisin suç örgütüne yönelik operasyon düzenlediği esnada iki minibüste bulunan kimlikleri belirsiz silahlı kişiler ateş aştı.
Çatışmada 6 çete üyesi öldürüldü, bazıları olay yerinden kaçtı.
Yetkililer, polisle çatışmaya giren silahlı kişilerin eyalette "Santa Rosa de Lima" olarak bilinen kartele bağlı olduğunu söyledi.
Bölgede sık sık çatışmalar yaşanıyor
Ülkede şiddet olaylarının en yoğun olduğu eyaletlerden Guanajuato'da ay başından bu yana 103 kişi hayatını kaybetti.
Bölgede "Santa Rosa de Lima" ile "Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG)" arasında alan kontrolü nedeniyle sık sık çatışmalar çıkıyor.
Güvenlik güçlerince artan cinayetlerin önüne geçmek amacıyla düzenlenen operasyonlarda "Santa Rosa de Lima" adlı kartelin elebaşılarından El Marro ve Jose Antonio Yepez Ortiz'in yakalanmasına rağmen ölü sayısı artmaya devam ediyor.
Çatışmada 6 çete üyesi öldürüldü, bazıları olay yerinden kaçtı.
Yetkililer, polisle çatışmaya giren silahlı kişilerin eyalette "Santa Rosa de Lima" olarak bilinen kartele bağlı olduğunu söyledi.
Bölgede sık sık çatışmalar yaşanıyor
Ülkede şiddet olaylarının en yoğun olduğu eyaletlerden Guanajuato'da ay başından bu yana 103 kişi hayatını kaybetti.
Bölgede "Santa Rosa de Lima" ile "Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG)" arasında alan kontrolü nedeniyle sık sık çatışmalar çıkıyor.
Güvenlik güçlerince artan cinayetlerin önüne geçmek amacıyla düzenlenen operasyonlarda "Santa Rosa de Lima" adlı kartelin elebaşılarından El Marro ve Jose Antonio Yepez Ortiz'in yakalanmasına rağmen ölü sayısı artmaya devam ediyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü