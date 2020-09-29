Meksika'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Meksika’da yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 13 kişi ölürken 25 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
GÜNDEM 29.09.2020, 01:52
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Meksika’da yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura devrildi. Kaza sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
Kaza, Meksika’nın Chiapas eyaletindeki La Trinitaria ilçesine yakın noktadaki otoyolda meydana geldi. Yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura düştü ve devrildi. Kaza sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların 11’inin kadın, 5’inin ise çocuk olduğu aktarıldı. Ağır yaralananlar için kaza yerine helikopter ambulansın da sevk edildiği belirtilirken, kaza nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaza, Meksika’nın Chiapas eyaletindeki La Trinitaria ilçesine yakın noktadaki otoyolda meydana geldi. Yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura düştü ve devrildi. Kaza sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların 11’inin kadın, 5’inin ise çocuk olduğu aktarıldı. Ağır yaralananlar için kaza yerine helikopter ambulansın da sevk edildiği belirtilirken, kaza nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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