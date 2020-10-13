Meksika'da bir haftada yüzlerce kişi cinayete kurban gitti
Meksika'da ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan şiddet olaylarında çok sayıda kişi cinayete kurban gitti.
GÜNDEM 13.10.2020, 01:33
Meksika'da şiddet olaylarının en yoğun olduğu eyaletlerden Meksika, Puebla, Guanajuato ve Michoacan'da büyük bölümü çetelerin çatışmasından kaynaklı toplamda 114 kişi öldürüldü.
Yetkililer, bu ayın başından beri ülkede 890 cinayet işlendiğini belirterek, bu rakamın günlük 80 kişiye tekabül ettiğini ifade etti.
Meksika'da geçen ay şiddet olaylarında toplamda 2 bin 315 kişinin yaşamını yitirdiğine işaret eden yetkililer, bunun günlük ortalama 77 kişi olduğunu kaydetti.
Güvenlik güçleri, ülkede artan cinayet vakalarının önüne geçmek amacıyla düzenlediği operasyonlarda "Santa Rosa de Lima" adlı kartelin liderlerinden El Marro ve Jose Antonio Yepez Ortiz'i yakalamasına rağmen ölü sayısı artmaya devam ediyor.
Yetkililer, bu ayın başından beri ülkede 890 cinayet işlendiğini belirterek, bu rakamın günlük 80 kişiye tekabül ettiğini ifade etti.
Meksika'da geçen ay şiddet olaylarında toplamda 2 bin 315 kişinin yaşamını yitirdiğine işaret eden yetkililer, bunun günlük ortalama 77 kişi olduğunu kaydetti.
Güvenlik güçleri, ülkede artan cinayet vakalarının önüne geçmek amacıyla düzenlediği operasyonlarda "Santa Rosa de Lima" adlı kartelin liderlerinden El Marro ve Jose Antonio Yepez Ortiz'i yakalamasına rağmen ölü sayısı artmaya devam ediyor.
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