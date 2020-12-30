11 Ocak 630'da gerçekleşen Mekke'nin fethinin 1390'ıncı yılı için geri sayım başladı...

Peki Mekke'nin anlamı nedir? Mekke’nin fethi ne zaman, nasıl gerçekleşti?

Kur'an-ı Kerim'de En'am Suresi'nin 92'nci ayetinde, Mekke-i Mükerreme'ye "Şehirlerin Anası" anlamına gelen "Ümmül Kura" denilir.

Arap yarımadasının kuzeyinde Batnımekke adı verilen bir vadi üzerinde kurulmuş Mekke Müslümanlar için kutsal kabul edilen 3 büyük şehirden biridir.

Peygamber Efendimiz aleyhisselam 571 yılında Mekke'de doğdu.

İslam tarihi için büyük bir öneme sahip olan Mekke'nin fethi ise 11 Ocak 630'da gerçekleşti.

Öte yandan fethin bin 390. yılı dönümü tüm dünyada kutlanacak.



Mekke'nin fethine neden olan en önemli olay Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki Beni Bekir Kabilesi’nin Hudeybiye Antlaşması’na aykırı hareket ederek, Müslümanların himayesindeki Huzaa kabilesine saldırmasıyla gerçekleşti.

Olay üzerine Kureyşlilere haber gönderen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed SAV, saldırıyı yapan kabileyle ittifakın sonra erdirilmemesi durumunda antlaşmanın sonra erdirileceğini bildirdi.

Teklifin kabul edilmemesi üzerine Müslümanlar 10 bin kişilik İslam ordusu, 31 Aralık 629’da savaş hazırlıklarına başladı.



Bedir'de 1000, Uhud'da 3 ve Hendek'te 10 bin kişilik orduya karşı mücadele edilmesinin ardından İslam ordusu iki yıl sonra 11 Ocak 630’da dört bir yandan Mekke'ye girdi.

Müslümanların Mekke'yi fethetmesiyle birlikte Peygamber Efendimiz SAV genel af ilan ederek, kimseye zarar verilmeyeceğini duyurdu.

360 putun bulunduğu Kabe temizlendi ve ilk hutbe okunup ilk namaz kılındı.



Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mekke'ye girişinin ardında irad ettiği hutbesinde de şu sözlere yer verdi:

"Benim hâlimle sizin hâliniz, Yusuf'un kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de diyorum ki: 'Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah, hepinizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Gidiniz; sizler artık serbestsiniz."(Yusuf Sûresi 92. âyet)



Mekke'nin fethini kolaylaştıran zemin Hudeybiye Antlaşması ile atıldı. Bu antlaşma ile İslamiyet diğer kabile, topluluk ile devletlere yayıldı ve Müslümanlar, Arap Yarımadası'nda bir güç olarak kabul edildi.



Hira mağarası: İlk vahyin indiği mağara.

Nur Dağı: Hira Mağarası'nın bulunduğu dağ.

Safâ ve Merve Tepesi: İslam dininde kutsal olan tepeler.

Arafat Dağı: Veda Hutbesi'nin okunduğu bölge.

Zemzem Kuyusu: İslam'da kutsal sayılan su ve su kuyusu.

Tenim Mescidi: Numan Vadisi bölgesinde bulunuyor. Hazreti Ayşe Mescidi de deniyor.

Cennet-ül Mualla: Mekke'nin en eski mezarlığı. Hac esnasında ölenler de buraya gömülmekte.

Mina: Şeytan taşlama bölgesi ve Peygamberin Müzdelife vakfesinden sonra konakladığı bölge.

Müzdelife: Şeytan taşlamak için taşların toplandığı yer.

Sevr Dağı: Peygamber ve Ebu Bekir'in Medine'ye hicretleri sırasında gizlenip sığındıkları mağaranın bulunduğu dağ.

