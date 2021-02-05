Mehmetçik, Zeliha Nine’sini unutmadı!

Zorlu kış şartlarında görev yapan askerler için kendi elleriyle ördüğü çorapları bağışlayan Zeliha Nine’yi Mehmetçik unutmadı. Çorapların ve yürekleri ısıtan mektubun ulaştığı güvenlik güçleri, bu fedakârlığa karşılık vererek Zeliha Nine’ye hediyeler ve teşekkür mektubu gönderdi.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 117 yaşındaki Zeliha Nine, kendi elleriyle ördüğü 115 çift çorabı soğuk bölgelerde görev yapan Mehmetçiklere bağışlamıştı. Zeliha Nine’nin çoraplarını ve mektubunu alan Mehmetçikler, bu fedakârlığa karşılık verdi. Mehmetçikler, Zeliha Nine’ye mektup ve çeşitli hediyeler gönderdi.



Mehmetçikler tarafından yazılan mektupta, “Kıymetli Zeliha Ninemiz, bizim için dualarınızla örerek göndermiş olduğunuz, hepsi birbirinden güzel sevgi dolu hediyelerinizi aldık. Hediyeniz ve duygu dolu mektubunuz için teşekkür ederiz. Hem ayaklarımızı hem de yüreklerimizi ısıttınız. Yüreğiniz kadar tertemiz ellerinizle, bizleri düşünerek ilmek ilmek ördüğünüz, birbirinden güzel renk ve motifleri olan çoraplar bizim için paha biçilemez değerdedir. Elleriniz dert görmesin” ifadelerine yer verildi. Mektupta yazılanları dinlerken duygulanan Zeliha Nine ise, “Allah sizden razı olsun. Gelmenize çok sevindim. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah sizlere uzun ömür versin. Sizi hiç unutmuyorum, hep dua ediyorum. Benden de çok selam söyleyin onlara. Ben çok memnun oldum. Ölene kadar sizi unutmayacağım” diyerek duyduğu mutluluğu ifade etti. Ziyarette Zeliha Nine’ye Mehmetçikler tarafından gönderilen ve içinde yöresel ürünler ile el dokuması seccadenin yer aldığı hediyeler de verildi.

