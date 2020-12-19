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Mehmet Özhaseki'den Özgür Özel'e 'diktatör cevabı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erdoğan için 'diktatör' diyen Özgür Özel'e, "Eğer diktatör diyeceklerse askeri güçle gelip oturan Cumhurbaşkanlarını söylesinler." dedi.

GÜNDEM 19.12.2020, 15:45
Mehmet Özhaseki'den Özgür Özel'e 'diktatör cevabı
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'diktatör' diyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e yüklendi. Mehmet Özhaseki, "Eğer diktatör diyeceklerse askeri güçle gelip oturan Cumhurbaşkanlarını söylesinler. Ruhları, kalpleri CHP yazıyordu onların. Askeri ürün olarak geldiler oturdular. Adam 10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor. Niye? Delegeleri ayarlamış. O diktatör olmuyor, her seçimde Türk milletinin oyunu almış insana siz 'diktatör' diyorsunuz. Ne söylenebilir buna?" dedi.AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte restorasyon çalışmaları devam eden Vezirhanı ve Gön Han'da incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Özhaseki, tarihi eserlerinin açığa çıkması, yaşaması, içine fonksiyon yüklenmesi gerektiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 'diktatör' kelimesini kullanan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e de cevap veren Özhaseki, şunları söyledi:  "Adı 'Gazi Meclis', adı Türkiye Büyük Millet Meclisi, görüşülen bütçe. Nedir orada görüşülmesi gereken? Elde bir imkan var, kaynak var, bu kaynağın bakanlıklar arasında dağılımı var ve bunun nihayetinde sene sonuna kadar uygulanacağı bir ortam var. Özgür gibiler, 'Nasıl hakaret ederim', 'ortalığı nasıl karıştırırım'ın peşindeler. Allah aşkına herkes elini vicdanına koysun. Tayyip Bey askeri güçle mi geldi oturdu buraya? Eğer diktatör diyeceklerse askeri güçle gelip oturan cumhurbaşkanlarını söylesinler. Ruhları, kalpleri CHP yazıyordu onların. Askeri ürün olarak geldiler oturdular. Tayyip Bey seçime girdi, alnının akıyla yüzde 50'den fazla oy aldı, geldi oturuyor. Seçim var kardeşim çalışın, yalanı bırakın, iftirayı bırakın, insanlara ne yapacağınızı söyleyin. İnsanlar da sizi sevsin. Ömürleri yalan, her konuştukları yalan. Böyle insanlara ne denir ki? Düşünün; CHP'de ağzını açanı dışarı atıyorlar. Adam 10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor. Niye? Delegeleri ayarlamış. O diktatör olmuyor, her seçimde Türk milletinin oyunu almış insana siz 'diktatör' diyorsunuz. Ne söylenebilir buna?"
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