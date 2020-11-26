Mehmet Özhaseki koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Özhaseki, tedavilerinin hastanede devam ettiğini söyledi. Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından, "Eşim ile birlikte genel durumumuz iyi olmakla beraber bugüne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile tedbir amaçlı hastane ortamına nakledilmiştir. Hamdolsun ki endişelenecek bir durumumuz yok. Rabbimizin bize ve tüm hastalarımıza şifa buyurmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Eşim ile birlikte genel durumumuz iyi olmakla beraber bugüne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile tedbir amaçlı hastane ortamına nakledilmiştir.Hamdolsun ki endişelenecek bir durumumuz yok.Rabbimizin bize ve tüm hastalarımıza şifa buyurmasını diliyorum.

— Mehmet ÖZHASEKİ (@mehmetozhaseki) November 26, 2020



Eşim ile birlikte genel durumumuz iyi olmakla beraber bugüne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile tedbir amaçlı hastane ortamına nakledilmiştir.Hamdolsun ki endişelenecek bir durumumuz yok.Rabbimizin bize ve tüm hastalarımıza şifa buyurmasını diliyorum. pushfn('ads'); — Mehmet ÖZHASEKİ (@mehmetozhaseki) November 26, 2020

