 Mehmet Özhaseki koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam etmektedir. Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin."

