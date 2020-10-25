Mehmet Özdilek'ten Arda Kardeşler'e büyük tepki!
Mehmet Özdilek, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından hakem Arda Kardeşler'e büyük tepki gösterdi.
GÜNDEM 25.10.2020, 09:19
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Süper Lig'in 7. haftasında BB Erzurumspor, evinde Galatasaray'ı ağırladı. 2-1'lik sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
21 günlük aranın ardından beklenen performansın altında olduklarını söyleyen Mehmet Özdilek, "Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir 3 puan oldu. Bizim beklediğimizin çok altında bir Erzurumspor vardı. 21 gündür oynamıyoruz. Beklediğimiz gibi dönemedik. Yediğimiz ilk golde Arda Kardeşler görmedi, VAR'da da Suat Arslanboğa var ya? Faul daha nasıl olmalı? Faulü bana anlatırlarsa sevinirim. Genel yapı itibarıyla beklentinin çok altında kaldık. 0-0 giden oyunda 1-0 geriye düşmek çok farklı yere itiyor bizi. Kötü oynadığımız bir oyunda da hakemin tartışmalı kararlarıyla mağlup duruma düşmek düşündürücü!" ifadelerini kullandı.
21 günlük aranın ardından beklenen performansın altında olduklarını söyleyen Mehmet Özdilek, "Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir 3 puan oldu. Bizim beklediğimizin çok altında bir Erzurumspor vardı. 21 gündür oynamıyoruz. Beklediğimiz gibi dönemedik. Yediğimiz ilk golde Arda Kardeşler görmedi, VAR'da da Suat Arslanboğa var ya? Faul daha nasıl olmalı? Faulü bana anlatırlarsa sevinirim. Genel yapı itibarıyla beklentinin çok altında kaldık. 0-0 giden oyunda 1-0 geriye düşmek çok farklı yere itiyor bizi. Kötü oynadığımız bir oyunda da hakemin tartışmalı kararlarıyla mağlup duruma düşmek düşündürücü!" ifadelerini kullandı.
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