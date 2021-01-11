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Mehmet Ocaktan: Artık memleket meseleleriyle ilgilenmiyorlar!

Mehmet Ocaktan, Karar'daki bugünkü köşe yazısında hükümete yüklendi.

GÜNDEM 11.01.2021, 07:40
Mehmet Ocaktan: Artık memleket meseleleriyle ilgilenmiyorlar!
Geçmişte AK Parti’den milletvekilliği yapan Mehmet Ocak, iktidarın artık Türkiye’nin meseleleriyle ilgilenmediğini dile getirdi. Hükümetin özellikle yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşıları konusunda kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapmadığına dikkati çeken Ocaktan, AK Parti için “Tek derdi, bugün acaba kimi sustursak, hangi üniversiteye kelepçe taksak...” dedi.
Ocaktan, Karar gazetesinde kaleme aldığı bugünkü köşe yazısında iktidara bir dizi eleştirisini dile getirdi:
Maalesef AK Parti özellikle son beş yılda bir bakıma “ben ne dersem o olur, kimin vatansever ya da hain olduğuna ben karar veririm” anlayışı üzerine bina ettiği negatif siyasetle toplum nezdinde sempati ve güç kaybediyor. Her ne kadar bugün yönetici konumunda olanlar, partiye yönelik eleştiriler konusunda tahammülsüz olsalar da, biliyorum ki bu partiye gönül verenlerin büyük bir bölümü AK Parti’nin halihazırdaki çaresiz ve çözüm üretemeyen halinden hiç de mutlu değiller.
Türkiye’nin aşı konusunda bir ilerleme kaydedemediğini söyleyen Ocaktan, şu görüşlerini dile getirdi:
 Düşünebiliyor musunuz, Covid-19 salgınının can yakmaya devam ettiği şu günlerde bütün ülkeler insanlarını aşılamak için yoğun kampanyalar düzenliyor, ama Türkiye hala aşı bile bulabilmiş değil. Ve bu tablo karşısında AK Parti tarafından milletin derdine merhem olacak tek satırlık bir açıklama yok. Geçmişte milletin teveccühüne mazhar olmuş bir AK Parti böyle davranmazdı. Çıkar “Halen dünyada mevcut olan şu aşılarla anlaşma yaptık, şu kadar aşı şu gün geliyor, kampanyayı şu gün başlatıyoruz ve yaza kadar da büyük oranda aşılamayı bitiriyoruz” diye bütün millete ilan ederdi. Ama artık AK Parti bu tür memleket meseleleriyle ilgilenmiyor. Tek derdi, bugün acaba kimi sustursak, hangi üniversiteye kelepçe taksak...
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