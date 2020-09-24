Mehmet Metiner'den tarihi hata! Mısır ile Rusya'yı karıştırdı

Mehmet Metiner, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında konuşurken, "Biz tarihten Mısır'ın Ayastefanos'a kadar Yeşilköy'e kadar geldiğini biliriz" dedi.

Şaban Sevinç araya girerek, "Mısır değil Rusya" demesiyle verdiği yanlış bilgi düzeltilen Metiner 10 saniye programda dondu kaldı.

