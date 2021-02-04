Mehmet Metiner'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Boğaziçi Üniversitesi protestoları hakkında açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 04.02.2021, 23:02
CNN Türk'te konuşan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Boğaziçi Üniversitesi protestoları hakkında açıklamalarda bulundu.
“Kimse Boğaziçililer ilk 1000’e girdi diyerek ayrımcı bir dil kullanamaz. Öğrencilerimizi incitici bir dilden kaçınalım. Kimsenin buna hakkı yoktur. Diğer bir husus. Önceden diyorlardı, benim oyum daha kıymetli. Koskoca profesörün oyuyla çobanın oyu bir olur mu diyorlardı. Diğer bir husus…Hiç bir devlet adamımız bu öğrencilere terörist demedi. Eylem katılan öğrenciler olmuş olabilir. Ama bu değerlendirmeye bütün öğrencilere teröristtir demek kara propagandadır”
“Kimse Boğaziçililer ilk 1000’e girdi diyerek ayrımcı bir dil kullanamaz. Öğrencilerimizi incitici bir dilden kaçınalım. Kimsenin buna hakkı yoktur. Diğer bir husus. Önceden diyorlardı, benim oyum daha kıymetli. Koskoca profesörün oyuyla çobanın oyu bir olur mu diyorlardı. Diğer bir husus…Hiç bir devlet adamımız bu öğrencilere terörist demedi. Eylem katılan öğrenciler olmuş olabilir. Ama bu değerlendirmeye bütün öğrencilere teröristtir demek kara propagandadır”
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