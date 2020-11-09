Mehmet Metiner'den Berat Albayrak'a eleştiri:

İktidara yakın yazar Mehmet Metiner, sosyal medya hesabı üzerinden üzerinden istifa eden Berat Albayrak’a tepki gösterdi.

İstifanın sosyal medya üzerinden olmasını doğru bulmadığını belirten Mehmet Metiner, "İstifanın sosyal medya üzerinden CB tensibi olmadan paylaşılmasını yanlış bulurum. Şayet açıklanan o istifa mektubu Berat beye aitse oradaki kimi ifadeler ne yazık ki siyaseten yanlış ve sorunlu” değerlendirmesinde bulundu.

Eski AK Parti milletvekili ve yazar Mehmet Metiner sosyal medya üzerinden şu sözlerle Albayrak'a yüklendi;









Eski AK Parti milletvekili ve yazar Mehmet Metiner'in yaptığı bir diğer paylaşımda ise Süleyman Soylu'yu ima ettiği iddia edildi.

Metiner'in o paylaşımı ise şu şekilde;



“Makamlar şahıslarla kaim değildir. Kimin hangi göreve getirileceğine liderimiz karar verir. Liderimizin kararını asla tartışma konusu etmeyiz. Görevini bırakmak isteyen istifa dilekçesini Cumhurbaşkanına arz eder. Takdir Cumhurbaşkanınındır.

Cumhurbaşkanı istifayı kabul ederse kamuoyuyla paylaşır. İstifanın sosyal medya üzerinden CB tensibi olmadan paylaşılmasını yanlış bulurum. Şayet açıklanan o istifa mektubu Berat beye aitse oradaki kimi ifadeler ne yazık ki siyaseten yanlış ve sorunlu.

Berat bey değerimizdir. Ya birileri onu yıpratmak için hesabını ele geçirip böyle bir metin yazıp yayınladı ya da samimiyetinden anlık bir boşluğa düşüp bu yola tevessül etti. Eminim ki kendisi de bu yöntemin yanlışlığının farkına varmıştır. Değerlerimizi yıpratmadan çözmeli.

Bize düşen REİS'e yük olmak değil REİS'in yükünü almaktır. Herkes bilsin ki ölümüne REİS'in arkasındayız. Bizim için REİS ne derse odur! Onun kararlarını ve tasarruflarını tartışma konusu yapmayı dava ahlakımızla bağdaştırmayız. Bizim duruşumuz bundan ibarettir, biline!”

