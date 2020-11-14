Mehmet Emin Ekmen, TBMM AK Parti 23. Dönem Batman Milletvekilliği yaptı. 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) kurucu üyeleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Emin Ekmen kimdir? İşte cevabı...



Mehmet Emin Ekmen, 15 Mayıs 1975 yılında Batman’da doğdu.

İlk, Orta ve Lise eğitimini Batman’da tamamladı.

Lisans eğitimini Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1996 yılında tamamladı.

Aynı üniversitede “2. Abdülhamit döneminde siyasal muhalefet” başlığı ile yüksek lisansını yaptı.

Doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası Hukuk ve Çatışma Çözümü başlığı altında sürdürmektedir.

Ak Parti’de Batman Merkez İlçe ve İl Başkanlığı, Merkez Disiplin Kurulu ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2014 yılında Akil İnsanlar Heyeti Üyeliği yaptı.

23. Dönem AK Parti Batman Milletvekilliği yaptı.

Evli ve Bedirhan, Nurşin Rana ve Ömer Faruk adında 3 çocuk babasıdır.

