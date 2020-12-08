Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Mehmet Ekici, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 ile anlaştı.

Hannover teknik direktörü Kenan Koçak, Mehmet Ekici ile ilgili "Mehmet'i tanıyorum, kendisini fit tutmak istiyor. Çok geniş bir kadromuz olmadığı için durumu böyle çözdük. İdmanımızda bizim seviyemizi yukarıya çekebilecek bir misafirimizin olması güzel. Her iki taraf için de kazan-kazan durumu var" dedi.

Mehmet Ekici, daha önce Almanya'da Bayern Münih, Nürnberg ve Werder Bremen formalarını terletmişti.

