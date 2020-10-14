Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu
Mehmet Ekici, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalırken yeni adresi belli oldu.
GÜNDEM 14.10.2020, 09:05
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Süper Lig'den Ankaragücü, Denizlispor ve Galatasaray ile anılan Mehmet Ekici transfer döneminin bitmesiyle kulüpsüz kaldı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu Galatasaray'dan haber beklediğini ve Belhanda Galatasaray'dan ayrılırsa sarı-kırmızılı takıma transfer olacağını söylemişti. Bu gelişmelerin ardından transfer tahtası kapanınca Ekici kulüpsüz kaldı. Bu sebeple 30 yaşındaki futbolcuya Rusya yolu gözüktü.
Tecrübeli yıldızın menajerinin şu anda 2-3 Rus kulübü ile resmen görüşme yaptığı belirlendi.
Rusya'da transfer dönemi 17 Ekim tarihinde sona ereceği için pazarlıkların kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
Tecrübeli orta saha oyuncusu Galatasaray'dan haber beklediğini ve Belhanda Galatasaray'dan ayrılırsa sarı-kırmızılı takıma transfer olacağını söylemişti. Bu gelişmelerin ardından transfer tahtası kapanınca Ekici kulüpsüz kaldı. Bu sebeple 30 yaşındaki futbolcuya Rusya yolu gözüktü.
Tecrübeli yıldızın menajerinin şu anda 2-3 Rus kulübü ile resmen görüşme yaptığı belirlendi.
Rusya'da transfer dönemi 17 Ekim tarihinde sona ereceği için pazarlıkların kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
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