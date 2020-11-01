Mehmet Çilingiroğlu: Koronavirüsün tedavisi bulundu, Trump'a da uygulandı

Amerika'da yaşayan Türk doktor Mehmet Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsün kesin tedavisinin bulunduğunu ve virüsle enfekte olan ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu yöntemle tedavi edildiğini iddia etti.

"Virüsün kesin tedavisi bulunmuştur" ifadelerini kullanan Çilingiroğlu, "Çok ama çok sevinçliyim" dedi ve yeni geliştirilen antikorlar sayesinde salgının sona erdirileceğini savundu.

"O kadar güzel ve taze bir haberim var ki size" diye konuşan Çilingiroğlu, rekombinant teknolojisiyle geliştirilen monoklonal antibody tedavisinin Faz 2 – Faz 3 çalışmalarının açıklandığını söyledi.

Çilingiroğlu, rekombinant tedaviyi alan yaklaşık 700-800 kişilik hasta grubunda kötüleşmenin engellendiği ve virüsün temizlendiğini belirtti. Türk doktor ayrıca bu hastaların ayakta tedavi edildiğini de belirtti.

Bu tedavi sayesinde hastanelerde yoğun bakımların biteceğini söyleyen Çilingiroğlu, fiyat noktasında ise tedavinin ücretsiz olmayacağını ancak sürümden kazanmak amacıyla fiyatın belli bir rakama ineceğini belirtti. Çilingiroğlu, sözlerini "Virüsün kesin tedavisini bulunmuştur" ifadesiyle tamamladı.



Çok ama çok sevinçliyim bu haberi sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Aylarca önce söylemiş olduğum bu virüsün kesin tedavisi olacağına inandığım Rekombinant teknolojisi ile geliştirilen Monoclonal antibodyler bu virüse karşı kesin tedavi olacak. Defolacak Covid belası ??? pic. twitter.com/tmfXyj1HJn

— Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu (@mehmetcilingiro) October 29, 2020

Çok ama çok sevinçliyim bu haberi sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Aylarca önce söylemiş olduğum bu virüsün kesin tedavisi olacağına inandığım Rekombinant teknolojisi ile geliştirilen Monoclonal antibodyler bu virüse karşı kesin tedavi olacak. Defolacak Covid belası ??? pic. twitter.com/tmfXyj1HJn — Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu (@mehmetcilingiro) October 29, 2020

