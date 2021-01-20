Mehmet Cengiz’in özel jetini FETÖ'den beraat eden Fettah Tamince aldı!

Bir dönem, "Erdoğan’ın adamı mıyım, evet adamıyım. Tanıyınca aşık oldum" diyen, sahibi olduğu Rixos otellerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından “terör örgütü”ne yardım suçlamasıyla Konya'da yargılanan ve beraat eden iş adamı Fettah Tamince bu kez Mehmet Cengiz’den satın aldığı iş jetiyle gündemde.

Cengiz Holding iştiraki Cengiz Havacılık, envanterindeki Falcon 7X özel jeti, Tamince'nin sahip olduğu RIXOS'a sattı. Cengiz İnşaat'ın liste satış fiyatı 47 milyon dolar olan Falcon 6X değil, 62 milyon dolar olan Gulfstream G650 siparişi verdiği ortaya çıktı.

Cengiz’in 62 milyon dolara satın aldığı yeni uçağı Gulfstream 650’yi de gelecek ay teslim alacağı ifade ediliyor.

Mehmet Cengiz'in, Fettah Tamince'ye sattığı TC-CMC tescilli 7X, 23.38 metre uzunluğa ve 26,21 metre kanat açıklığına sahip. 41 ülkede 270'in üzerinde Falcon 7X hizmet veriyor.

Geniş kabine sahip uçak standart olarak 14 yolcu kapasiteli. Saatte 953 kilometre hıza çıkabilen Falcon 7X, 15 bin 545 metre irtifadan uçabiliyor. İstanbul’dan kalktığında New York’a, doğuda ise Singapur'a doğrudan uçabiliyor. 7X'in standart donanımlı fiyatı yaklaşık 50 milyon dolar.

Mehmet Cengiz ve Fettah Tamince son olarak Bodrum'da yaptıkları ortaklıkla gündeme gelmişti. Mehmet Cengiz’e ait Cengiz Holding ve Rixos Grubunun patronu Fettah Tamince'nin ortakları olduğu Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş’nin Cennet Koyu'nda dört adet mendirek yapısı ile iki adet plaj yapmayı planladığı öğrenildi. Proje alanı kültür varlıkları, tabiat varlıkları, SİT ve koruma alanı içerisinde kalıyor.

