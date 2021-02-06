Mehmet Biber, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Peki, Mehmet Biber kimdir? Mehmet Biber nerelidir? Mehmet Biber kaç yaşında? İşte, Prof. Dr. Mehmet Biber hakkında merak edilenler.



Mehmet Biber, 1968 senesinde Erzurum’da dünyaya geldi. Üniversiteyi, 1985-1990 senelerinde Atatürk Üniversitesi fizik bölümünde okudu. Yine aynı üniversitede 1993-1996 yılları arasında yüksek lisans, 1997-2000 yılları arasında doktora eğitimlerine devam etti.

Belçika Gent Üniversitesinde, 2003'te İngiltere Durham Üniversitesinde ise 2009-2010 yıllarında doktora eğitimi aldı. Daha sonra yurda dönen Prof. Dr. Biber, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 1992-2000 yılları arasında Arş. Gör, 2000-2001 yılları arasında Arş. Gör. Dr., 2001-2005 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. olarak görev üstlendi.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesinde Doç. Dr., olarak 2005-2011 senelerinde, Prof. Dr. olarak ise 2011-2016 yılları arasında akademik kariyerini sürdürdü.

2011-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2012-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvar Müdürlüğü, 2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürüttü.

Son olarak, Prof. Dr. Biber, 06.02.2021 tarihli kararla, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

