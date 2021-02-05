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Mehmet Bekaroğlu, Fuat Oktay'a 10 bin lira ödeyecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan 10 bin lira manevi tazminat kazandı.
GÜNDEM 05.02.2021, 16:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de 10 Temmuz 2019'da yaptığı basın açıklamasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan 10 bin lira manevi tazminat kazandı.
Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Oktay'ın avukatı Deniz Yazar ile Bekaroğlu'nun avukatı Ertuğrul Cem Cihan katıldı.
Önceki celsede verdiği ifadeleri tekrarlayan Yazar, davanın kabulünü istedi.
Ertuğrul Cem Cihan ise davanın reddini talep etti.
Beyanların ardından hükmü açıklayan hakim, davayı kısmen kabul ettiğini belirterek, Bekaroğlu'nun Oktay'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM'de 10 Temmuz 2019'da yaptığı basın açıklamasındaki ifadelerinden dolayı CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açarak 25 bin lira manevi tazminat talep etmişti.
Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Oktay'ın avukatı Deniz Yazar ile Bekaroğlu'nun avukatı Ertuğrul Cem Cihan katıldı.
Önceki celsede verdiği ifadeleri tekrarlayan Yazar, davanın kabulünü istedi.
Ertuğrul Cem Cihan ise davanın reddini talep etti.
Beyanların ardından hükmü açıklayan hakim, davayı kısmen kabul ettiğini belirterek, Bekaroğlu'nun Oktay'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM'de 10 Temmuz 2019'da yaptığı basın açıklamasındaki ifadelerinden dolayı CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açarak 25 bin lira manevi tazminat talep etmişti.
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