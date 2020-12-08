Mehmet Ali Pulcu, AK Parti'de 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekilliği görevlerinde bulundu. 17 Eylül 2019 yılında AK Parti'den istifa ederek Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden isimler içerisinde yer aldı. Gelecek Partisi kurucuları arasında yer alan Mehmet Ali Pulcu, BİSAV'da çeşitli görevlerde bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Pulcu'nun hayatı zaman zaman merak ediliyor. Mehmet Ali Pulcu kimdir? Mehmet Ali Pulcu kaç yaşında ve nerelidir? sorularının cevapları biyografi içeriğimizde...



Mehmet Ali Pulcu, 4 Temmuz 1960 yılında Düzce Akçakoca ilçesinde dünyaya geldi.

1978 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu.

1983 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu.

1986’dan Mayıs 2015 yılına kadar özel muayenehanesinde serbest diş hekimi olarak çalıştı.

İstanbul Şehir Üniversitesi kuruluş çalışmalarında Bilim ve Sanat Vakfı Mütevelli üyesi olarak bulundu.

İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği yaptı. Bu üyeliği Mayıs 2015’de AK Parti 25. Dönem Milletvekili Adayı olana kadar sürdürdü.

Bilim ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyeliklerinde bulundu. Bilim ve Sanat Vakfı başta olmak üzere ve çeşitli STK’lar ile Üniversite öğrenci klüplerinde film okumaları sohbetleri gerçekleştirdi.

Bir dönem Anlayış Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüttü. Anlayış Dergisi başta olmak üzere çeşitli yayın organlarında müstear isimle siyaset, sinema, mizah yazıları kaleme aldı.

AK Parti 25. Dönem ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

17 Eylül 2019’da AK Parti'den istifa edip Gelecek Partisi'ne katıldı.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi oldu.

Halen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti İçi Eğitim Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

İki kız, bir erkek çocuk babalığı ve iki erkek bir kız torunu vardır.

