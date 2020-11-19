Mehmet Ali Kulat'tan flaş iddia:

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"Güçlendirilmiş Parlementer Ssistem geliyor. Hem de muhalefet eliyle degil İktidar Marifetiyle" yazan Mehmet Ali Kulat trollere de seslenerek "Muhtemelen size gerek kalmayacak. " yazdı.

İşte Mehmet Ali Kulat'ın dikkat çeken o paylaşımı;

Sevgili Troll Arkadaşlar; boşluğa düşmemeniz için sizinle özel bir bilgi paylaşayım. Güçlendirilmiş PARLAMENTER SİSTEM geliyor. Hem de muhalefet eliyle degil İKTIDAR MARİFETİYLE...Sonra ne mi olacak?Muhtemelen size gerek kalmayacak. Not alın ve......Demedi demeyin!

— Mehmet Ali Kulat (@malikulat) November 18, 2020

Sevgili Troll Arkadaşlar; boşluğa düşmemeniz için sizinle özel bir bilgi paylaşayım. Güçlendirilmiş PARLAMENTER SİSTEM geliyor. Hem de muhalefet eliyle degil İKTIDAR MARİFETİYLE...Sonra ne mi olacak?Muhtemelen size gerek kalmayacak. Not alın ve......Demedi demeyin! — Mehmet Ali Kulat (@malikulat) November 18, 2020

