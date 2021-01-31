Mehmet Ali Çelebi'den

CHP'den istifa eden İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, istifası hakkında kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında açıklama yaptı.

Twitter'dan paylaşım yapan Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

"Bize “Sarayın Adamı” diyenlere açıkça soruyorum. 24 Haziran 2018 seçim gecesi CHP’nin kurduğu ASP Seçim Sisteminin çökmesi Saray operasyonu muydu?

Sayın Muharrem İnce’ye bunu neden yaptınız?

O zaman da sorumluları istifaya davet etmiştim, el üstünde tuttunuz. Geçin bu işleri..."

Bize “Sarayın Adamı” diyenlere açıkça soruyorum! 24 Haz.2018 seçim gecesi CHP’nin kurduğu ASP Seçim Sisteminin çökmesi Saray operasyonu muydu? Sn. Muharrem İnce’ye bunu neden yaptınız? O zaman da sorumluları istifaya davet etmiştim, el üstünde tuttunuz. Geçin bu işleri...

— Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) January 31, 2021



Bize “Sarayın Adamı” diyenlere açıkça soruyorum! 24 Haz.2018 seçim gecesi CHP’nin kurduğu ASP Seçim Sisteminin çökmesi Saray operasyonu muydu? Sn. Muharrem İnce’ye bunu neden yaptınız? O zaman da sorumluları istifaya davet etmiştim, el üstünde tuttunuz. Geçin bu işleri... — Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) January 31, 2021 pushfn('ads');

