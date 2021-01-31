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Mehmet Ali Çelebi'den "Saray'ın Adamı" sözlerine tepki
CHP'den istifa eden İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, kendisi hakkındaki suçlamalara dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
GÜNDEM 31.01.2021, 14:30
CHP'den istifa eden İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, istifası hakkında kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında açıklama yaptı.
Twitter'dan paylaşım yapan Çelebi, şu ifadeleri kullandı:
"Bize “Sarayın Adamı” diyenlere açıkça soruyorum. 24 Haziran 2018 seçim gecesi CHP’nin kurduğu ASP Seçim Sisteminin çökmesi Saray operasyonu muydu?
Sayın Muharrem İnce’ye bunu neden yaptınız?
O zaman da sorumluları istifaya davet etmiştim, el üstünde tuttunuz. Geçin bu işleri..."
Bize “Sarayın Adamı” diyenlere açıkça soruyorum! 24 Haz.2018 seçim gecesi CHP’nin kurduğu ASP Seçim Sisteminin çökmesi Saray operasyonu muydu? Sn. Muharrem İnce’ye bunu neden yaptınız? O zaman da sorumluları istifaya davet etmiştim, el üstünde tuttunuz. Geçin bu işleri...
— Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) January 31, 2021
Bize “Sarayın Adamı” diyenlere açıkça soruyorum! 24 Haz.2018 seçim gecesi CHP’nin kurduğu ASP Seçim Sisteminin çökmesi Saray operasyonu muydu? Sn. Muharrem İnce’ye bunu neden yaptınız? O zaman da sorumluları istifaya davet etmiştim, el üstünde tuttunuz. Geçin bu işleri... — Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) January 31, 2021 pushfn('ads');
Twitter'dan paylaşım yapan Çelebi, şu ifadeleri kullandı:
"Bize “Sarayın Adamı” diyenlere açıkça soruyorum. 24 Haziran 2018 seçim gecesi CHP’nin kurduğu ASP Seçim Sisteminin çökmesi Saray operasyonu muydu?
Sayın Muharrem İnce’ye bunu neden yaptınız?
O zaman da sorumluları istifaya davet etmiştim, el üstünde tuttunuz. Geçin bu işleri..."
Bize “Sarayın Adamı” diyenlere açıkça soruyorum! 24 Haz.2018 seçim gecesi CHP’nin kurduğu ASP Seçim Sisteminin çökmesi Saray operasyonu muydu? Sn. Muharrem İnce’ye bunu neden yaptınız? O zaman da sorumluları istifaya davet etmiştim, el üstünde tuttunuz. Geçin bu işleri...
— Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) January 31, 2021
Bize “Sarayın Adamı” diyenlere açıkça soruyorum! 24 Haz.2018 seçim gecesi CHP’nin kurduğu ASP Seçim Sisteminin çökmesi Saray operasyonu muydu? Sn. Muharrem İnce’ye bunu neden yaptınız? O zaman da sorumluları istifaya davet etmiştim, el üstünde tuttunuz. Geçin bu işleri... — Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) January 31, 2021 pushfn('ads');
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