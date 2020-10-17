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Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, galibiyeti hatırladı. Son şampiyon konuk olduğu Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti ligdeki 5. maçında ilk galibiyetini aldı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki RB Leipzig maçı öncesi moral buldu.
GÜNDEM 17.10.2020, 21:05
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını Trabzon Medical Park Stadyumu'nda paylaştı.
Ligde oynadığı ilk 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamayan Başakşehir, bordo mavilileri mağlup etmeyi başardı. Son şampiyonun gollerini 32. dakikada İrfan Can Kahveci ile 54. dakikada Edin Visca attı. Bu gol aynı zamanda İstanbul ekibinin bu sezon ligde attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.
Bu sonucun ardında Medipol Başakşehir, puanını 4'e yükseltti. Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.
Başakşehir, 20 Ekim Salı günü Alman ekibi Leipzig karşısında tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkacak.
Ligde oynadığı ilk 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamayan Başakşehir, bordo mavilileri mağlup etmeyi başardı. Son şampiyonun gollerini 32. dakikada İrfan Can Kahveci ile 54. dakikada Edin Visca attı. Bu gol aynı zamanda İstanbul ekibinin bu sezon ligde attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.
Bu sonucun ardında Medipol Başakşehir, puanını 4'e yükseltti. Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.
Başakşehir, 20 Ekim Salı günü Alman ekibi Leipzig karşısında tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkacak.
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