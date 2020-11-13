Medhair Clinic DHİ saç ekimi

DHI tekniği; Özel ekipmanlarla toplanan greftlerin saçsız bölgeye anında taşınmasıdır. Bu süreçte önceden kanalların açılmasına ve toplanan greftlerin bir solüsyona batırılmasına gerek yoktur. Toplanan saçlar ne kadar erken ekilirse sonucun o kadar başarılı olacağı bilinen bir gerçektir.

DHI tekniğinin yaptığı tam olarak budur. Toplanan greftlerin en hızlı ekildiği teknik olarak ifade edilebilir. Dhi saç ekimi özel bir aletle toplanan saç telleri özel bir kalemin üzerine yerleştirilir. Bu kalem ile buradan direkt saçsız bölgeye taşınırlar. Bu teknikler karşılaştırıldığında DHI tekniğinin daha az ağrılı olduğu söylenebilir. Ayrıca daha az kesi izi kaldı.



Saç ekimi günümüzde oldukça kolay bir hale gelmiştir. Ayrıca Türkiye bu konuda oldukça başarılı ülke olduğundan dünya çapında bir tanınırlığa sahip olmuştur. Hatta pek çok kişi maliyet açısından da Türkiye’yi tercih etmektedir.

Saç ekimi, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş bir işlemdir. Saçlarını farklı nedenlerle kaybetmiş kişiler saçlarını geri almak ister. Bunun kalıcı bir çözümü ancak saç ekimi ile mümkündür. Saç ekimi, uzun süredir yapılan ve sürekli gelişim altında olan bir süreçtir. Bu bağlamda farklı zamanlarda farklı saç ekim teknikleri geliştirilmiştir.



Saç ekimi sonuçları kalıcıdır ve ilk sonuçlar genellikle işlemin yapılmasından sonraki üç ay içinde fark edilir. Saç, on iki ay boyunca uzamaya devam ettikten sonra tam kalıcı sonuçlar ortaya çıkar. Saç ekimi, saç dökülmesine kalıcı ve doğal bir çözüm için en etkili tekniktir. Saç ekiminde saç köklerinin özel olarak tasarlanmış bir alet kullanılarak doğrudan donör bölgeden alınması ve saçsız veya seyrelmiş alanlara yerleştirilmesi işlemini kullanır.



Saç dökülmesi ya da kellik ne yazık ki erkelerin sıklıkla yaşadığı bir problemdir. Kadınlarda bu sorun yaşansa da oldukça nadir bir durumu ortaya çıkarır. Bu nedenle saç ekimi için başvuranlar genellikle erkelerdir. Ancak saç ekimi işlemi öncesinde bilmeniz gereken durumlar vardır. Bunlar ise;



Doğru bir maliyet değerlendirmesi için öncelikle bir merkez ve bir uzman ile görüşmeniz şarttır. Daha büyük metropol şehirlerindeki klinikler daha pahalıya mal olma eğilimindedir. Ucuz fiyatı değil uygun maliyeti aramalısınız.



Saç ekimi için üç ana teknik bulunur. Bunlar; Foliküler ünite nakli (FUT) ve foliküler ünite ekstraksiyonu (FUE) en yaygın iki tekniktir. Daha sonra ise Doğrudan saç ekimi (DHI) geliştirilmiştir. DHİ için uygun adaylar ise;



DHI, günümüzde var olan en az invaziv tekniklerden biridir ve kafa derisinden önce delinme gerektirmez. Folikülleri doğrudan donör alandan çıkarmak ve ardından alıcı alana yerleştirmek için özel olarak tasarlanmış aletlerin kullanılmasını içerir.



DHİ saç ekimi için folikül başına maliyet belirleyici özelliğe sahiptir. Saç kökleri hassastır ve dikkatli kullanılmalıdır. Niceliğe odaklanan aceleye getirilmiş bir işlem daha fazla ödemenize neden olabilir.

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