Mecnun Otyakmaz'dan sert tepki!

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'a 3-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok tartışılan ilk golle ilgili olarak VAR sistemine isyan eden Otyakmaz, Hakan Arslan'ın gördüğü kırmızı kartı hakkında ise hafta içinde Başakşehirli Rafael için verilen iptal kararına göndermede bulundu. İşte o sözler:



"VAR'a para harcıyoruz, masraf ediyoruz, maçlar daha iyi yönetilsin diye hakemlerimize alan açıyoruz. Ancak bir pozisyonla ilgili net karar verilemiyor. Top çıktı mı, çıkmadı mı? Bu kadar dışarıda görünen bir topun içeride olduğuna nasıl karar verildi? Tabii ki bu, bizim kötü oyunumuzun da önüne geçmemeli. Gerçi maçın 11'e 11 oynandığı dönemde iyi mücadele ettiğimizi de söyleyebilirim. Ne var ki yediğimiz gollerle birlikte ortaya özür dileyecek bir tablo çıktı. Yeri gelmişken taraftarımızdan da özür dileyelim.

Devre arasında bize taç pozisyonuyla ilgili birçok fotoğraf geldi. Kaptanımız Hakan Arslan da o sırada kendisine yakışmayan bir hareket yaptı. Ama bu tarz meseleler insanı sinirlendiriyor. Acemice bir hareketle 10 kişi kaldık. Gol çizgisi teknolojisinden faydalanamadığımız için ortaya çıkan bu durum hem mağlubiyetimize sebep oldu hem de VAR'daki hakemler için kara bir gece yaşattı.

Topla çizgi arasındaki yeşil alan çok geniş görünüyor ve bu nedenle topun çıkmış olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu kadar para harcıyorsak bunun karşılığını net bir şekilde almamız lazım. Yorumları camianın ağırlığına göre değiştirmemek lazım. Sivasspor büyük bir camia. Kimse Sivasspor'u hafife alamaz. Bu VAR işimizi çözmedi. Bari iptal etsinler de paramız gitmesin. Bir sürü hakem görev alıyor ama yine de hatalı kararlar çıkıyor.

Hakan'ın ismi Rafael olsaydı kırmızı kartı iptal edilirdi diye düşünüyorum. Bir itirazda bulunalım. Bakalım n'olacak?"

