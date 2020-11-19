Mecliste onaylandı! Putin ömür boyu dokunulmaz olacak
Rusya'da Parlamentonun alt meclisi olan duma'da, Putin ve hayatta olan devlet başkanları için ömür boyu dokunulmazlık yasa tasarısı ilk oylamayla geçti.
GÜNDEM 19.11.2020, 22:11
Rusya'da Milletvekilleri, devlet başkanlığı yapanların görev süreleri bittikten sonra da dokunulmazlıklarının sürmesini sağlayan tasarıyı, Parlamentonun alt meclisi olan Duma’da kabul etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in korunması için hazırlandığı hakkındaki eleştirilere neden olan yasa tasarısı, eski devlet başkanları ve ailelerine, görev süreleri bittikten sonra bile haklarında gözaltı, tutuklama, ev araması, cezai ve idari soruşturma açılmasının önünü kapatıyor.
Görev süresi bittikten sonra, konut, özel otomobil, ofis, bavul ve belgelerinin aranması yasaklanan yasa tasarısına göre, dokunulmazlık, sadece ihanet ve diğer ciddi suçlar için kaldırılabilecek.
PUTİN GÖREVİNİ BIRAKACAK MI?
Şu anda, eski başkanlar yalnızca görevdeyken işlenen suçlardan dolayı cezadan muaf tutuluyor. Putin halen görevde olduğu için 2008-2012 yılları arasında devlet başkanı olan Dmitry Medvedev, tasarının onaylanması halinde bu yasadan faydalanabilecek Rusya'nın yaşayan tek eski başkanı.
Yasa tasarıları 68 yaşındaki Putin'in istifa etmeyi planladığına dair söylentileri tekrar gündeme getirdi, ancak Kremlin sağlığının iyi olduğunu söyleyerek bu söylentileri yalanladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in korunması için hazırlandığı hakkındaki eleştirilere neden olan yasa tasarısı, eski devlet başkanları ve ailelerine, görev süreleri bittikten sonra bile haklarında gözaltı, tutuklama, ev araması, cezai ve idari soruşturma açılmasının önünü kapatıyor.
Görev süresi bittikten sonra, konut, özel otomobil, ofis, bavul ve belgelerinin aranması yasaklanan yasa tasarısına göre, dokunulmazlık, sadece ihanet ve diğer ciddi suçlar için kaldırılabilecek.
PUTİN GÖREVİNİ BIRAKACAK MI?
Şu anda, eski başkanlar yalnızca görevdeyken işlenen suçlardan dolayı cezadan muaf tutuluyor. Putin halen görevde olduğu için 2008-2012 yılları arasında devlet başkanı olan Dmitry Medvedev, tasarının onaylanması halinde bu yasadan faydalanabilecek Rusya'nın yaşayan tek eski başkanı.
Yasa tasarıları 68 yaşındaki Putin'in istifa etmeyi planladığına dair söylentileri tekrar gündeme getirdi, ancak Kremlin sağlığının iyi olduğunu söyleyerek bu söylentileri yalanladı.
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