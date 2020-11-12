Mecliste koronavirüs vakalarında artış!

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında milletvekilleri arasında koronavirüs vakalarının arttığını duyurdu.

Abdulkadir Selvi durumu, yazısında, "Ziyaretçi yok ama bütçe görüşmeleri ve Genel Kurul çalışmaları nedeniyle milletvekilleri çalışıyor. O nedenle son haftalarda milletvekilleri arasında COVID-19 testi pozitif çıkanların sayısı arttı" sözleriyle aktardı.

SELVİ'NİN YAZISININ İLGİLİ KISMI İSE ŞÖYLE;

MECLİS’TE KORONAVİRÜS VAKALARINDA ARTIŞ

Meclis’te koronavirüs vakaları artınca, AK Parti grubunda milletvekili sıralarına dezenfektan konulmuştu. Pandemi nedeniyle Meclis’te ziyaretçi yasağı devam ediyor. Ziyaretçi yok ama bütçe görüşmeleri ve Genel Kurul çalışmaları nedeniyle milletvekilleri çalışıyor. O nedenle son haftalarda milletvekilleri arasında COVID-19 testi pozitif çıkanların sayısı arttı. Pandemi nedeniyle bir süredir kulislere gitmiyorum. Dün biraz oturma imkânım oldu. Koronavirüs milletvekillerinin alışkanlıklarını da değiştirmiş. Önceden çayların biri gelir diğeri giderdi. Kalabalık gruplar halinde sohbet ederlerdi. Bu kez kalabalık olmamaya dikkat ediyor, çaydan ziyade “Atom” adını verdikleri bitki karışımı çayı tercih ediyorlar.

