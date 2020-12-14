Mecliste ilginç olay! Kolanın koronavirüs testi pozitif çıktı
Avusturya meclisinde Michael Schnedlitz, kolaya koronavirüs testi uyguladı ve sonucun pozitif çıktığını söyledi.
GÜNDEM 14.12.2020, 09:28
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Avusturya'da parlamenter Michael Schnedlitz, iktidarın koronavirüs önlemlerini eleştirdiği konuşmasında dikkat çeken bir eyleme imza attı. Schnedlitz, elindeki kolaya koronavirüs testi yaptı ve sonuç pozitif çıktı.Schnedlitz, böylece devlet tarafından finanse edilen testlerin "beş para etmediğini" söyledi.
Schnedlitz, yanındaki kolaya hızlı bir koronavirüs testi uyguladı ve içecekte yapılan testin pozitif sonuç verdiğini açıkladı.
Avusturya hükümetinin finanse ettiği testlere ilişkin "beş para etmez" diyen Schnedlitz, iktidarı "yumuşak diktatörlükle" suçladı.
Schnedlitz, yanındaki kolaya hızlı bir koronavirüs testi uyguladı ve içecekte yapılan testin pozitif sonuç verdiğini açıkladı.
Avusturya hükümetinin finanse ettiği testlere ilişkin "beş para etmez" diyen Schnedlitz, iktidarı "yumuşak diktatörlükle" suçladı.
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