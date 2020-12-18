Meclis'te Bakan ve Milletvekili arasında SMA tartışması

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arasında SMA tartışması yaşandı.



Bütçe görüşmelerinde söz alan Adıgüzel, “Sayın Bakan, Bakanlığınızla ilgili bir soru soracağım, bir de öneride bulunacağım. Anayasa'daki sosyal devlet ilkesine rağmen, SMA hastaları için yeni tedavi seçenekleri ödeme kapsamında değil. Ayrıca, yakın zamanda ödeme kapsamına alınan bazı ilaçlardaki kriter engelleri ve tedarik sorunları nedeniyle bazı aileler ilaç alamıyor. Bu nedenle, aileler yardım kampanyaları yapıyor. Devlet her yere buldu, 100-150 çocuğuna birkaç milyon lirayı bulamadı. Kaynak sıkıntısı varsa size bir önerim var. Elektrik faturalarına yansıyan TRT payını ülke genelindeki SMA hastası çocuklarımızın tedavilerinde kullanmak üzere bir fon oluşturalım, TRT yerine oraya aktaralım. Zaten TRT iktidarın borazanlığından başka bir şey yapmıyor, milletin çoğu orada yok zaten; milletin parasıyla AKP reklamı yapılacağına hayırlı bir işe harcanmış olur.” ifadelerini kullandı.



Adıgüzel'e cevap veren Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilaçların çoğunun ödeme kapsamında olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, yeni tedavi seçenekleri ile ilgili Kasım ayında yapılan toplantıda bunların yeterli fayda gösterdiğine dair bilgi elde edilemediğinden şu aşamada geri ödeme kapsamına alınmasının bilim kurulunca uygun görülmediğini söyledi.



Adıgüzel karşı çıkarak bakanlığa iki defa başvuru yapıldığını bu tedavinin Türkiye'de uygulanabileceğini söyleyip Bakan Selçuk’a itiraz etti. Aile Bakanı konuyu doktorların bildiğini kendilerinin de onların dediğini yaptıklarını söylemesi üzerine Adıgüzel de “Ben de doktorum ben de biliyorum” diye cevap verdi.



SMA hastası çocukların aileleri kamuoyuna da yansıyan şekilde sürekli yardım kampanyaları ile son tedavi seçeneğine ulaşmak için çare arıyorlar. Aynı zamanda TBMM SMA ve diğer nadir hastalıklar ile ilgili komisyon üyesi de olan Adıgüzel, bu konuda daha önce yaptığı açıklamalarda bu tedavinin Macaristan ve İsrail’de bile uygulandığını, ülkemizde de uygulayabilecek altyapının ve hekimlerin olduğunu, bunun için Sağlık Bakanlığı'na iki defa başvuru da yapıldığını, ancak olumlu cevap verilmediğini söyledi. Adıgüzel, “Bu nedenle çocuklarımız ve aileleri yüksek maliyetlerle yabancı ülkelerde devlet desteğinden yoksun çare arıyorlar” demişti.



