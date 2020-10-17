Meclis'te Azerbaycan tezkeresi gerginliği
Azerbaycan’a yapılacak resmi ziyarete ilişkin tezkerenin Meclis Genel Kurulu’ndaki ilk oylamasının toplantı yeter sayısına takılması, iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi.
GÜNDEM 17.10.2020, 11:19
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un parlamento heyetiyle birlikte Azerbaycan’a yapacağı resmi ziyarete ilişkin tezkerenin Meclis Genel Kurulu’ndaki ilk oylamasının toplantı yeter sayısına takılması, iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi.
Hürriyet'ten Turan Yılmaz imzalı habere göre, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “190 vekilimiz ‘Evet’ dedi, 10 eksiğimiz oldu, hepsi ya komisyonda ya genel merkezde ya da toplantılarda. Çünkü muhalefet yaparken Azerbaycan tezkeresine ‘Hayır’ deneceği, yoklama yapılacağı hiçbirisinin aklına gelmez” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Turan’ın, CHP’yi 20-25 milletvekiliyle kilitlediğine ilişkin sözlerine “Yuh” diyerek tepki verdi. Turan da, “Bu ayıp, bu terbiyesizlik, bu yakışmaz” dedi.
Özel ise “CHP’nin ciğerini oyacaksınız, sesimizi çıkarmayacağız. Hiçbir teamüle uymayacağımızı buradan açıkça ilan ediyoruz” diye devam etti. Daha sonra oylamada tezkere kabul edildi.
Hürriyet'ten Turan Yılmaz imzalı habere göre, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “190 vekilimiz ‘Evet’ dedi, 10 eksiğimiz oldu, hepsi ya komisyonda ya genel merkezde ya da toplantılarda. Çünkü muhalefet yaparken Azerbaycan tezkeresine ‘Hayır’ deneceği, yoklama yapılacağı hiçbirisinin aklına gelmez” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Turan’ın, CHP’yi 20-25 milletvekiliyle kilitlediğine ilişkin sözlerine “Yuh” diyerek tepki verdi. Turan da, “Bu ayıp, bu terbiyesizlik, bu yakışmaz” dedi.
Özel ise “CHP’nin ciğerini oyacaksınız, sesimizi çıkarmayacağız. Hiçbir teamüle uymayacağımızı buradan açıkça ilan ediyoruz” diye devam etti. Daha sonra oylamada tezkere kabul edildi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 17 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü